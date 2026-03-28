В Калининградской области утвердили даты последних звонков и выпускных

В Калининградской области определились с датами последних звонков и выпускных вечеров. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в субботу, 28 марта.

Торжественные линейки в школах пройдут 26 мая, а вручение аттестатов запланировано на 27 июня. По словам главы региона, в этом году школы заканчивают почти 5 тысяч одиннадцатиклассников и около 12,5 тысячи девятиклассников.

Губернатор пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и отметил, что школьные годы остаются одним из самых теплых периодов в жизни.