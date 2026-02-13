Маршруты в одни руки, тяжёлые жировки и пляжное «до свидания»: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

Квитанции с сюрпризом
Сильные морозы в Калининградской области в январе напомнили о себе потяжелевшими жировками, которые пришли в феврале. Но если рост платы за газ в домах и квартирах с автономным отоплением объясняется повышенным расходом и это никто не оспаривает, то с оплатой центрального отопления возникли вопросы
По идее, она должна оставаться неизменной, ведь тариф не повышался. Однако власти сумели объяснить, с чем это связано — из-за аномальных морозов в трубы подавалась вода погорячее.
Но самые неприятные сюрпризы получили жильцы домов с электрокотлами. Особенно те, кто не оформился в энергосбытовой компании и вынужден пользоваться стандартным первым тарифным диапазоном в 1 200 кВт-ч в месяц.
К тому же некоторым потребление рассчитали не за календарный месяц, а почти на две недели больше. Разумеется, образовался большой перерасход, который вошёл в третий — самый дорогой — тарифный диапазон.
Судя по обращениям в редакцию, подобные случаи нередки. И теперь понятно, что грозило бы жильцам домов на электроотоплении, если бы областные власти в начале 2025 года не приняли решение ввести для них льготу, и не только в отопительный сезон.
Чиновникам это решение подсказали сами пользователи электрокотлов, которые представили, какие суммы будут в квитанциях после введения различных тарифных диапазонов. Надо отдать должное руководству области — от жителей не отмахнулись, как от назойливых мух, а разобрались в ситуации.
Что было бы, если в нынешнем феврале десятки тысяч калининградцев получили бы счета на сотню тысяч рублей? Многотысячный митинг времён губернатора Босса показался бы детским утренником.
В прошлом году достучаться до властей жителям было непросто. Находились чиновники, которые не видел ничего страшного в низком уровне первого тарифного диапазона — а он, напомним, был всего лишь 350 кВт-ч в месяц. Общими усилиями — простых калининградцев и адекватных руководителей — разум восторжествовал. А может, чувство самосохранения.
Автобусные перемены
В Калининграде вновь обострилась проблема общественного транспорта. Горожане всё чаще жалуются на автобусы и маршрутки.
На неделе половина микриков просто не вышла на линию. Власти города называют это коллапсом общественного транспорта и пока лишь делают устное замечание перевозчикам.
Всё чаще в качестве решения проблемы называется передача проблемных маршрутов от частных компаний «Калининград-ГорТрансу». Некоторые направления это акционерное общество уже осваивает.
Вообще непонятно, зачем, когда несколько лет назад меняли систему общественного транспорта в Калининграде, оставили наряду с муниципальным перевозчиком ещё и коммерческие. Получилось ни два, ни полтора.
Из-за этого «Калининград-ГорТранс» вынужден конкурировать с автобусами частников. Отсюда борьба за пассажиров, гонки по дорогам или, напротив, черепашья езда, несоблюдение графика движения.
Властям Калининграда нужно, наконец, определиться, что такое городской общественный транспорт — бизнес или функция. Если функция, то автобусы должны ходить по расписанию, не устраивать бардак на дорогах, быть чистыми снаружи и внутри. То есть во главу угла должно стоять обеспечение функции перевозки пассажиров.
Если же общественный транспорт — это лишь бизнес, тогда возможны древние разваливающиеся автобусы, грязь, хамство в салоне и на дорогах. Пассажирам всё равно некуда деваться. Чай, не баре — потерпят.
Если «Калининград-ГорТранс» останется одним единственным перевозчиком, то, может, наконец, удастся ввести пересадочный тариф, который власти обещают уже много лет? Тогда это позволило бы убрать дублирующие маршруты и оптимизировать систему, чтобы автобусы ходили не как придётся, а строго по расписанию.
Дизель не по сезону
На неделе стало понятно, почему у многих калининградцев в сильные морозы отказали автомобили на дизельном топливе. А также то, почему двигатели автобусов не глушили круглые сутки.
Ясность внёс новый первый вице-губернатор Валерий Шерин, который на заседании областного правительства рассказал, что, оказывается, зимнюю солярку в Калининградскую область просто не завезли. Сразу вспоминается реприза команды КВН «Уральские пельмени»: «А что, так можно было?»
Кто виноват в этом и будет ли им наказание, чиновники не сообщили. А хорошо бы внести ясность. Ведь отсутствие зимнего дизтоплива — это не пустяк, это показатель того, что система управления перестаёт выполнять элементарные функции.
Сегодня управленцы забыли или не захотели завезти зимнюю солярку, а завтра что забудут или не захотят? Вопрос риторический.
Янтарная запятая
Поставлена запятая в многолетнем и весьма резонансном процессе в Арбитражном суде Калининградской области. Росимущество требует от предпринимателей Янтарного убрать свои кафе с городского пляжа. Суд первой инстанции встал на сторону ведомства.
Общая площадь оспариваемого участка — порядка 40 гектаров. Первые заведения там появились в 2017 году. Перед чемпионатом мира по футболу регион боролся за статус туристически привлекательного и на эту пустынную прежде территорию отчаянно заманивали хоть кого-то. Ведь толп туристов тогда в Янтарном не было даже летом, а в несезон так и вообще никого.
За восемь лет внутренний туризм необычайно развился, стали приезжать миллионы россиян. Да и калининградцы, раньше любившие кафешки в Сопоте или Паланге, волей-неволей вынуждены довольствоваться местными.
Так место на пляже стало намоленным. Часть изгоняемых нынче предпринимателей не исключает, что потом там начнёт бизнес кто-то другой. Ради этого, мол, всё и делается.
Росимущество никак не комментирует ситуацию и причину, по которой владельцев кафе пустили по бороде. Неизвестна пока и мотивировка суда. Она появится в открытом доступе позднее.
А запятая в этом деле поставлена потому, что предприниматели намерены обжаловать судебное решение. Пока неясно, до какого предела они готовы дойти в отстаивании своих прав. Так что не исключено, что после запятой появятся двоеточие, тире и кавычки.