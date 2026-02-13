Маршруты в одни руки, тяжёлые жировки и пляжное «до свидания»: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

ВКонтакте

Квитанции с сюрпризом

Сильные морозы в Калининградской области в январе напомнили о себе потяжелевшими жировками, которые пришли в феврале. Но если рост платы за газ в домах и квартирах с автономным отоплением объясняется повышенным расходом и это никто не оспаривает, то с оплатой центрального отопления возникли вопросы

По идее, она должна оставаться неизменной, ведь тариф не повышался. Однако власти сумели объяснить, с чем это связано — из-за аномальных морозов в трубы подавалась вода погорячее.

Но самые неприятные сюрпризы получили жильцы домов с электрокотлами. Особенно те, кто не оформился в энергосбытовой компании и вынужден пользоваться стандартным первым тарифным диапазоном в 1 200 кВт-ч в месяц.

К тому же некоторым потребление рассчитали не за календарный месяц, а почти на две недели больше. Разумеется, образовался большой перерасход, который вошёл в третий — самый дорогой — тарифный диапазон.

Судя по обращениям в редакцию, подобные случаи нередки. И теперь понятно, что грозило бы жильцам домов на электроотоплении, если бы областные власти в начале 2025 года не приняли решение ввести для них льготу, и не только в отопительный сезон.

Чиновникам это решение подсказали сами пользователи электрокотлов, которые представили, какие суммы будут в квитанциях после введения различных тарифных диапазонов. Надо отдать должное руководству области — от жителей не отмахнулись, как от назойливых мух, а разобрались в ситуации.

Что было бы, если в нынешнем феврале десятки тысяч калининградцев получили бы счета на сотню тысяч рублей? Многотысячный митинг времён губернатора Босса показался бы детским утренником.

В прошлом году достучаться до властей жителям было непросто. Находились чиновники, которые не видел ничего страшного в низком уровне первого тарифного диапазона — а он, напомним, был всего лишь 350 кВт-ч в месяц. Общими усилиями — простых калининградцев и адекватных руководителей — разум восторжествовал. А может, чувство самосохранения.