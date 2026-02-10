Прочь с пляжа: Росимущество выиграло в суде иск о выселении кафе с берега моря в Янтарном

ВКонтакте

Арбитражный суд Калининградской области постановил освободить участок прибрежной зоны в посёлке Янтарном от нестационарных торговых объектов — кафе и других строений. Решение было принято в понедельник, 9 февраля, сообщил «Клопс» один из предпринимателей.

Иск территориального управления Росимущества оказался удовлетворён. «Судья огласила резолютивную часть решения, мотивировка будет доступна через десять дней, — отметил собеседник «Клопс». — Мы не согласны с решением суда и обязательно будем обжаловать его».