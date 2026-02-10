16:55

Прочь с пляжа: Росимущество выиграло в суде иск о выселении кафе с берега моря в Янтарном

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Арбитражный суд Калининградской области постановил освободить участок прибрежной зоны в посёлке Янтарном от нестационарных торговых объектов — кафе и других строений. Решение было принято в понедельник, 9 февраля, сообщил «Клопс» один из предпринимателей.

Иск территориального управления Росимущества оказался удовлетворён. «Судья огласила резолютивную часть решения, мотивировка будет доступна через десять дней, — отметил собеседник «Клопс». — Мы не согласны с решением суда и обязательно будем обжаловать его».

Суд по иску Росимущества об освобождении территории площадью свыше 38 гектаров начался в декабре 2023 года. 

Ситуация в Янтарном, где с пляжа хотят убрать кафе
