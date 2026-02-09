Власти Калининградской области объяснили рост январских платежей за отопление невиданными морозами

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Затяжные морозы привели к удорожанию платы за тепло в январе. Об этом доложил первый заместитель губернатора Валерий Шерин на оперативном совещании в понедельник, 9 февраля.

Губернатор Алексей Беспрозванных, отметил, что ему поступило несколько обращений по поводу счетов за коммунальные услуги.

«Например, девушка из Храброво получила счёт за тепло 6 300, а в декабре было 3 700. И таких обращений много. С одной стороны, конечно, надо разбираться в каждом случае, правильно ли был сделан расчёт. С другой — в январе были самые низкие температуры», — отметил губернатор.

В ответ на это Валерий Шерин заметил, что люди винят рост тарифов, но это не так.

«В виду существенно более низких температур мы подавали более высокой температуры теплоноситель в систему. Ну и общедомовое потребление этого ресурса кратно увеличивалось. В итоге люди увидели увеличенный платёж в своих квитанциях», — заметил первый вице-губернатор.

Министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заметил, что в прошлом году в январе было всего 6 морозных дней, а 5 января был самым холодным, с морозом в минус один градус.

«При этом в январе этого года у нас был всего один день с плюсовой температурой. Это 2 января, когда был +1 градус», — отметил глава минстроя и ЖКХ.