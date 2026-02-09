«В регион не поставлялось зимнее дизельное топливо»: первый вице-губернатор Калининградской области

ВКонтакте

Общественный транспорт и энергоустановки работают на летнем дизтопливе. Сообщил первый вице-губернатор Валерий Шерин на оперативном совещании правительства региона в понедельник, 9 февраля.

«Здесь практически все на летнем дизеле работают: общественный транспорт, наши резервные источники питания, дизель-генераторы. И в режиме достаточно низких температур они не выдают проектную мощность. И вообще, их работоспособность находится под угрозой», — рассказал Валерий Шерин, добавив, что поставлять зимнее дизтопливо в регион «видится достаточно проблемным решением».

— Мне докладывали, что вы использовали присадки, которые экстренно покупали, — заметил на это губернатор области Алексей Беспрозванных.

— И их не оказалось в итоге. Поэтому это тоже системный вопрос. Прорабатываем, — ответил Шерин.