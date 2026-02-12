Семье из Гурьевского района выставили январский счёт за свет на 126 тысяч рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Семья из Гурьевского района получила астрономический счёт за потреблённую в январе электроэнергию — 126,7 тысячи рублей. Люди в шоке и не знают, как быть: таких денег у них нет, а теперь им грозят отключением электричества. В ситуации разбирался «Клопс».

Семья Елены (имя изменено) купила этот дом в Вишнёвом в 2014 году. По её словам, газа в посёлке нет и не планируется.

«Сначала нам говорили, что нельзя сделать прокол под железной дорогой. Потом выдвигали аргумент, что у нас меньше 500 жителей — хотя в посёлке много семей, у которых по семь-восемь детей, и не все зарегистрированы по месту постоянного проживания. Из-за отсутствия газа мы отапливаемся электрокотлом», — рассказала Елена.

С лета 2025 года она пыталась оформить повышенный диапазон потребления электроэнергии и сезонный коэффициент в отопительный период. Однако технический паспорт дома энергетиков почему-то не устроил. Причин не объяснили, а Елена не настояла.

Два года назад семья взяла кредит на 700 000 рублей, чтобы поставить газгольдер.

«И всё бы ничего, топились им полтора года, — отметила Елена. — Только если раньше мы его заправляли по 19 рублей за кубометр, то в прошлом году стоимость выросла до 42 рублей. Из-за тяжёлого материального положения заправить его не получилось. И сейчас эта квитанция — словно нож в наше сердце. Впереди ещё несколько месяцев холодов, и квитанции по 126 тысяч рублей — просто убийственные».

Что было в зимних квитанциях?

За декабрь 2025 года Елене насчитали 19,7 тысячи рублей. Общее потребление составило 3 122 кВт-ч:

1 200 кВт-ч — по первому тарифному диапазону (4,65 руб.) 1 899 кВт-ч — по второму тарифному диапазону (7,07 руб.)

В квитанции за январь 2026 года совсем другие цифры — 126,7 тысячи рублей. Общее потребление — 11 120 кВт-ч:

1 200 кВт-ч — по первому тарифному диапазону, 2 700 кВт-ч — по второму тарифному диапазону, 7 137 кВт-ч — по третьему тарифному диапазону по 13,32 руб.

Елена опешила, ведь потребление не могло так сильно вырасти, даже несмотря на морозы.

«Мощность котла составляет 12 кВт, — рассказала женщина. — Он не работает круглые сутки, ему задана программа на поддержание тепла и выключение. Непонятно, как могло накрутить такой объём, ведь другое энергопотребление у нас как было, так и осталось».

Посчитали за 53 дня

В доме установлен счётчик нового образца, который сам передаёт данные о потреблении электроэнергии в «Россети Янтарь Энергосбыт». Жительница обратилась в компанию. Там ей ответили, что плата за декабрь была рассчитана по показаниям, выгруженным из автоматизированной системы учёта по состоянию на 3 декабря. То есть объём потребленной электроэнергии за декабрь сформирован не за полный месяц, а за 20 дней — с 14 ноября по 3 декабря.

А с расчётом платы за январь ещё интереснее. Для этого использованы данные с 4 декабря по 25 января. «Таким образом, объём потреблённой электроэнергии сформирован за 53 дня», — ответили Елене.

«Я вот этого никак понять не могу. Раньше, когда не было никаких диапазонов и тариф был один, такого рода расчёты не вызывали никаких проблем. Но сейчас учитываются лимиты за месяц. Поэтому какие могут быть 53 дня? Есть же разница, как платить — по 4,65, по 7,07 или по 13,32 рубля? А мне насчитали большую часть именно по самому высокому тарифу. Я попросила дать мне отдельные показатели, какие потребление в декабре, а какое — в январе. Но мне не дают, говорят — у вас долг за два месяца. Но то, что мне насчитали, просто недопустимо!» — считает собеседница «Клопс».

Елена пожаловалась в прокуратуру и посетила приёмную полномочного представителя президента в СЗФО в Калининградской области. Там обещали ответить через 30 дней.

Что говорят энергетики?

«Клопс» обратился за комментарием в «Россети Янтарь Энергосбыт». Там сообщили, что выставленный Елене счёт немного снизили, и напомнили: плата за свет формируется по показаниям счётчика с учётом установленных в регионе тарифов.

«По данным прибора учёта, с 4 декабря 2025 года по 25 января 2026 года объём потреблённого электричества по указанному адресу составил 11 120,88 кВт-ч. Согласно приказу Службы [по тарифам] № 114-01э/25 домохозяйства с высоким потреблением электроэнергии попадают в расчёт по третьему диапазону. С учётом неполной оплаты счёта потребителем за декабрь, а также перерасчётом начислений по прошлогоднему тарифу за период прошлого года задолженность потребителя на 9 февраля составила 109 267,73 рубля»,— отметили в компании.

Энергетики подтвердили, что этот дом площадью 170 квадратных метров отапливается электричеством.

«Поэтому собственник жилого помещения вправе подать документы для применения сезонного коэффициента:

технический паспорт жилого дома/помещения в многоквартирном доме (выдает ППК «Роскадастр», ранее − БТИ) или заключение кадастрового инженера, или акт обследования жилищно-бытовых условий органом местного самоуправления; правоустанавливающие документы; документ о присвоении отдельного адреса объекту (при необходимости).

До настоящего момента документы на применение сезонного коэффициента потребителем не подавались. 9 февраля собственник помещения обращалась в АО «Янтарьэнергосбыт». Для погашения задолженности потребителю одобрено заключение соглашения о реструктуризации на индивидуальных условиях», — подчеркнули в компании «Россети Янтарь Энергосбыт».