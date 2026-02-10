В мэрии пообещали отдать проблемные автобусные маршруты «Калининград-ГорТрансу», забрав их у частников

ВКонтакте

Власти Калининграда рассматривают возможность убрать частных перевозчиков с проблемных маршрутов и заменить их транспорт на автобусы муниципального «ГорТранса». Об этом сообщили представители городской администрации, отвечая на вопросы жителей на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

В мэрии напомнили, что такой механизм уже применялся. «Рассматриваются варианты замены перевозчиков при дальнейшем формировании кадрового резерва, как это сделали на маршрутах №12 и №39», — сообщили в мэрии.

Однако проблемы есть не только у частников, но и на муниципальных маршрутах. Калининградцы жалуются, что промежутки между рейсами автобуса №23 бывают велики, а в 39-м не работает система отопления или батареи еле тёплые. «В минус 12 мы едем и просто мёрзнем», — рассказала София.