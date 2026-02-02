Пожар в высотке, коллапс на переправе в Балтийске и победа «Локомотива»: 6 событий, которые обсуждали в выходные

В высотке на Дадаева произошёл пожар, жители Балткосы застряли «на материке», а калининградский «Локомотив» выиграл первый этап Кубка России по волейболу на снегу — о чём ещё писал «Клопс» в выходные.
1. В Калининграде утром в воскресенье, 1 февраля, произошёл пожар в многоэтажке на улице Дадаева. Очевидцы видели огонь на верхних этажах. Жильцов эвакуировали, на месте работали пожарные и скорая. В МЧС позже уточнили, что в спальне трёхкомнатной квартиры горели вещи.
2. В субботу, 31 января, из-за аномальных морозов закрыли канал на Балтийской косе. Местные жители не смогли вернуться домой. По их словам, в течение нескольких часов людям не предоставили ни помощи, ни даже информации. К вечеру часть пассажиров начала искать ночлег. Губернатор Алексей Беспрозванных поручил муниципальным властям помочь всем, кто не смог выехать с Балтийской косы из-за перебоев с паромом.
3. В съёмной квартире на улице Соммера нашли тела двух молодых мужчин. Их приятеля с признаками отравления госпитализировали. По предварительным данным, 27- и 23-летние калининградцы скончались от токсического отравления неизвестным веществом. В квартире обнаружили белый порошок, но следов инъекций не нашли. Выживший мужчина доставлен в БСМП.
4. В Калининграде на улице Берестяной частный подрядчик, устраняя утечку, повредил водопровод и оставил несколько домов без воды. К месту направили аварийную бригаду, большинство домов переподключили, без воды временно остался один адрес. Был организован подвоз воды. В отношении подрядчика пообещали принять меры.
5. В воскресенье, 1 февраля, калининградский «Локомотив» выиграл первый этап Кубка России по волейболу на снегу, который прошёл в Южно-Сахалинске. В полуфинале калининградки обыграли «Флагман» — 2:1, а в финале уверенно победили брянский «Спартак» — 2:0. В составе «Локомотива» выступали Анна Савельева, Екатерина Храмцова и Валерия Кузаева. Второе место занял «Спартак», третье — «Заречье-Одинцово».
6. Калининградский «Локомотив» на своей площадке обыграл «Заречье–Одинцово» в матче 21-го тура Суперлиги — 3:0. Встреча прошла в воскресенье, 1 февраля. Хозяйки уверенно взяли первый сет — 25:13, во втором и третьем соперницы пытались навязать борьбу, но калининградки довели партии до победы — по 25:21. Этот успех позволил «Локомотиву» прервать серию поражений в чемпионате.