Пожар в высотке, коллапс на переправе в Балтийске и победа «Локомотива»: 6 событий, которые обсуждали в выходные

1. В Калининграде утром в воскресенье, 1 февраля, произошёл пожар в многоэтажке на улице Дадаева . Очевидцы видели огонь на верхних этажах. Жильцов эвакуировали, на месте работали пожарные и скорая. В МЧС позже уточнили, что в спальне трёхкомнатной квартиры горели вещи.

3. В съёмной квартире на улице Соммера нашли тела двух молодых мужчин. Их приятеля с признаками отравления госпитализировали. По предварительным данным, 27- и 23-летние калининградцы скончались от токсического отравления неизвестным веществом. В квартире обнаружили белый порошок, но следов инъекций не нашли. Выживший мужчина доставлен в БСМП.

4. В Калининграде на улице Берестяной частный подрядчик, устраняя утечку, повредил водопровод и оставил несколько домов без воды. К месту направили аварийную бригаду, большинство домов переподключили, без воды временно остался один адрес. Был организован подвоз воды. В отношении подрядчика пообещали принять меры.