«Людей эвакуировали в домашнем»: в Калининграде в разгар морозов загорелись верхние этажи высотки на Дадаева (видео)

В Калининграде утром в разгар сильных морозов произошёл пожар в многоэтажном доме на улице Дадаева. Об этом «Клопс» рассказала очевидица в воскресенье, 1 февраля.
На видео с места происшествия заметно горящее здание — высотка насчитывает десять этажей с учётом чердачного помещения. По словам женщины, огонь охватил верхушку дома, на место прибыли сотрудники МЧС и медики. О пострадавших не сообщается.
Почти потушили. Было 5–6 пожарных, скорая помощь. Жителей в домашней одежде эвакуировали», — уточнила собеседница «Клопс».
Обновлено в 12:39
Как сообщили «Клопс» в региональном МЧС, горели вещи в спальне трёхкомнатной квартиры на верхних этажах. Специалисты «спасли хозяйку, передали медикам и ликвидировали пожар». После осмотра женщину отпустили.
Первый день февраля встретил Калининградскую область аномально сильным морозом. Утром температура воздуха опустилась почти до −24 градусов.