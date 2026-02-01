«Людей эвакуировали в домашнем»: в Калининграде в разгар морозов загорелись верхние этажи высотки на Дадаева (видео)

ВКонтакте

В Калининграде утром в разгар сильных морозов произошёл пожар в многоэтажном доме на улице Дадаева. Об этом «Клопс» рассказала очевидица в воскресенье, 1 февраля.

На видео с места происшествия заметно горящее здание — высотка насчитывает десять этажей с учётом чердачного помещения. По словам женщины, огонь охватил верхушку дома, на место прибыли сотрудники МЧС и медики. О пострадавших не сообщается.

Почти потушили. Было 5–6 пожарных, скорая помощь. Жителей в домашней одежде эвакуировали», — уточнила собеседница «Клопс».