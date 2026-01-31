В Калининграде частный подрядчик пытался устранить утечку, но в итоге оставил несколько домов без воды (фото, видео, обновлено)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде частный подрядчик пытался устранить утечку, но в итоге оставил несколько домов без воды. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, информацию подтвердили в областном «Водоканале» в субботу, 31 января.

ЧП произошло накануне днём, на ул. Берестяной. По словам калининградцев, коммунальщики повредили трубу. Кроме того, от их действий «обрушилась лестница в новый сквер». Работы велись без дорожных знаков, добавили очевидцы.

«У частной подрядной организации возникли сложности при ликвидации утечки на ул. Берестяной, 24 в Калининграде. Напомним, авария произошла из-за того, что частный подрядчик, выполняя строительные работы, повредил водопровод», — рассказали в областном «Водоканале».

В помощь направили аварийную бригаду. По состоянию на 9:30, без воды оставался один дом — остальных оперативно переподключили к другим источникам. Организован подвоз воды. Цистерна установлена на ул. Берестяной, 28. В отношении подрядчика будут приняты соответствующие меры, добавили в «Водоканале».