19:38

Сидели до 17 часов, кто-то пошёл искать ночлег: жители Балткосы всё ещё не могут вернуться домой из-за закрытого канала

  1. Калининград
Автор:

Жители Балткосы всё ещё не могут вернуться домой из-за закрытого канала. По состоянию на 19:00 субботы, 31 января, паромная линия остаётся закрытой. Об этом «Клопс» рассказала Полина, которая тоже оказалась среди застрявших в Балтийске. 

По словам женщины, за восемь часов ожидания никому из тех, кто надеялся дождаться парома, «даже чаю не предложили». Ближе к вечеру уже и самые упорные сдались, задумавшись о ночлеге. 

«У нас одна женщина сидела, она тоже на косе живёт. Я так поняла, что ей некуда идти, и она пошла узнавать про гостинки — сколько стоят номера. Говорит, что ей нужно где-то переночевать, чтобы не сильно бешеная сумма была. Ну вот, мы все просидели до 5 часов. Пока светло было — хоть можно было хоть что-то сделать, но...», — отметила Полина.

По её словам, никаких объяснений от ответственных за переправу никто из жителей косы не получил. Утром женщина намерена вернуться на пирс в надежде, что «случится чудо» и паромную линию откроют.

Как удалось выяснить редакции, владелец паромной переправы, сотрудники администрации и другие специалисты провели выездное совещание. Отмечалось, что пока погодные условия не позволяют обеспечивать безопасную работу паромной переправы.  

Тема:
Закрытие паромной линии на Балткосу 31 января 2026 года
Свежие новости по теме
Из-за ухудшения ледовой обстановки паромы на Балтийской косе будут швартоваться по новой схеме
12:07
Паром между Балтийском и косой вернётся к обычному расписанию 12 февраля — Беспрозванных
11 февраля 2026
20:44
Алексей Беспрозванных поручил создать на Балткосе медицинскую бригаду на экстренные случаи
10 февраля 2026
14:51
Количество рейсов парома от Балтийска до косы увеличили до пяти в день
06 февраля 2026
12:20
Дефицит продуктов, холод, отсутствие лекарств: чего боятся отрезанные морозом жители Балтийской косы (фото, видео)
04 февраля 2026
14:40
Все новости по теме
6 645
Погода Море и побережье
День любви
Читать