Сидели до 17 часов, кто-то пошёл искать ночлег: жители Балткосы всё ещё не могут вернуться домой из-за закрытого канала

Жители Балткосы всё ещё не могут вернуться домой из-за закрытого канала. По состоянию на 19:00 субботы, 31 января, паромная линия остаётся закрытой. Об этом «Клопс» рассказала Полина, которая тоже оказалась среди застрявших в Балтийске.

По словам женщины, за восемь часов ожидания никому из тех, кто надеялся дождаться парома, «даже чаю не предложили». Ближе к вечеру уже и самые упорные сдались, задумавшись о ночлеге.

«У нас одна женщина сидела, она тоже на косе живёт. Я так поняла, что ей некуда идти, и она пошла узнавать про гостинки — сколько стоят номера. Говорит, что ей нужно где-то переночевать, чтобы не сильно бешеная сумма была. Ну вот, мы все просидели до 5 часов. Пока светло было — хоть можно было хоть что-то сделать, но...», — отметила Полина.

По её словам, никаких объяснений от ответственных за переправу никто из жителей косы не получил. Утром женщина намерена вернуться на пирс в надежде, что «случится чудо» и паромную линию откроют.