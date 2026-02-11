Паром между Балтийском и косой вернётся к обычному расписанию 12 февраля — Беспрозванных

Паром на линии Балтийск — Балтийская коса возвращается к работе по привычному расписанию с четверга, 12 февраля. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.
«График движения может корректироваться в зависимости от погоды. Перевозить транспорт тоже планируем. Просьбы жителей остаются в работе, как и задача найти стабильное решение проблемы промерзания канала», — заявил глава региона.
Актуальную информацию можно получить на самой переправе и в телеграм-канале перевозчика. Работает единая диспетчерская служба: 8 (40145) 3-06-66.
Стабильное сообщение между Балтийском и Балтийской косой прервалось в конце января, когда сильные морозы сковали канал льдом. Жители оказались фактически отрезаны от «большой земли» и жаловались на тяжёлые условия: в посёлке заканчивались продукты и питьевая вода, возникали проблемы с коммунальными сетями. В начале февраля переправу запустили по временному расписанию — на борт брали только пассажиров без автомобилей.