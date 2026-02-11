Паром между Балтийском и косой вернётся к обычному расписанию 12 февраля — Беспрозванных

ВКонтакте

Паром на линии Балтийск — Балтийская коса возвращается к работе по привычному расписанию с четверга, 12 февраля. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

«График движения может корректироваться в зависимости от погоды. Перевозить транспорт тоже планируем. Просьбы жителей остаются в работе, как и задача найти стабильное решение проблемы промерзания канала», — заявил глава региона.

Актуальную информацию можно получить на самой переправе и в телеграм-канале перевозчика. Работает единая диспетчерская служба: 8 (40145) 3-06-66.