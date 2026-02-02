17:34

До конца недели между Балтийском и косой будут ходить по два парома в день

В Калининградской области временно изменили расписание парома, курсирующего между Балтийском и косой. Об этом в официальном телеграм-канале переправы написали в понедельник, 2 февраля.

По предварительной информации, до конца этой недели паром будет выполнять рейсы два раза в день — в 9:00 и 17:00. Авторы канала отмечают, что график может быть скорректирован в случае ухудшения погодных условий или других обстоятельств. В таком случае пассажиров обещают уведомить дополнительно.

Губернатор Калининградской области комментировал перебои с паромами на Балтийскую косу.

Закрытие паромной линии на Балткосу 31 января 2026 года
