Без воды, продуктов и с замёрзшими трубами: что происходит на закованной во льдах Балтийской косе (фото)

Фото: Наталья Разина

После остановки паромного сообщения Балтийская коса фактически осталась отрезанной от «большой земли»: в магазинах заканчиваются продукты и питьевая вода, коммуникации не выдерживают лютых морозов. О происходящем «Клопс» рассказали представители арт-пространства «Ржавый город».

По словам местных жителей, паром перестал ходить из-за обледенения у причала, а прогноз погоды не внушал оптимизма — в ближайшие несколько дней морозы должны только усилиться. Днём 31 января люди обошли три единственных поселковых магазина и обнаружили, что хлеб уже закончился, ассортимент продуктов невелик, а питьевой воды нет.

«Водопровод у нас уже замёрз. Это значит, что ничего не помыть, канализация не работает. Будем бегать в -30 в дачный на улицу. У нас пока работает генератор, но топлива две канистры — это примерно дней на пять. Будем включать часа на 4-5 в день, возможно и на меньше», — делятся в «Ржавом городе».

В публикации также описывают бытовые сложности, с которыми столкнулись жители. В частности, авторы поста упоминают получившего обморожение и заболевшего кота — животное лечат своими силами, из тех лекарств, что оказались под рукой. Несмотря на тяжёлые условия, местные стараются не унывать и поддерживать друг друга.

Коса входит в состав Балтийского городского округа, но фактически живёт отдельно от берега: здесь постоянно находятся около 640 человек, и единственный способ попасть на полуостров — переправиться по морскому каналу из Балтийска. Обычно паромы «Нида» и «Вистула» ходят раз в два часа, путь занимает 7–10 минут, на борт помещается не больше 20 машин. При этом канал используют и военные, и гражданские суда, а при шторме или сложной ледовой обстановке движение полностью закрывают.

В 2014 году жители Балтийской косы уже оказывались в похожей ситуации из-за перебоев с паромным сообщением. Тогда они пытались привлечь внимание к проблеме, обратившись напрямую к Владимиру Путину.

Закрытие паромной линии на Балткосу 31 января 2026 года
