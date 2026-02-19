08:00

Перевозчик снял ограничения для легковушек на паромной линии Балтийск — коса

  1. Калининград
Автор:

Паромы между Балтийском и косой начали курсировать по привычному расписанию. Об этом сообщили в телеграм-канале перевозчика в четверг, 19 февраля.

Как отметили в «Балтийской судоходной компании», автотранспорт на борт принимают, но только легковые автомобили. Паром швартуется к основному причалу на косе. Согласно опубликованному расписанию, отправления запланированы на 07:20, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00. 

В компании предупредили, что при изменении погоды и ледовой обстановки возможны корректировки движения. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями в официальном канале перевозчика.

16 февраля перевозчик объявил, что из-за технических причин паром на Балтийскую косу временно будет брать только пешеходов. До этого по привычному расписанию, с транспортировкой автомобилей, линия проработала лишь четыре дня.

Тема:
Закрытие паромной линии на Балткосу 31 января 2026 года
Свежие новости по теме
Перевозчик снял ограничения для легковушек на паромной линии Балтийск — коса
19 февраля 2026
08:00
Паром на Балтийскую косу по техническим причинам пока будет перевозить только пешеходов
16 февраля 2026
07:32
Из-за ухудшения ледовой обстановки паромы на Балтийской косе будут швартоваться по новой схеме
15 февраля 2026
12:07
Паром между Балтийском и косой вернётся к обычному расписанию 12 февраля — Беспрозванных
11 февраля 2026
20:44
Алексей Беспрозванных поручил создать на Балткосе медицинскую бригаду на экстренные случаи
10 февраля 2026
14:51
Все новости по теме
1 337
Общественный транспорт