Перевозчик снял ограничения для легковушек на паромной линии Балтийск — коса

Паромы между Балтийском и косой начали курсировать по привычному расписанию. Об этом сообщили в телеграм-канале перевозчика в четверг, 19 февраля.

Как отметили в «Балтийской судоходной компании», автотранспорт на борт принимают, но только легковые автомобили. Паром швартуется к основному причалу на косе. Согласно опубликованному расписанию, отправления запланированы на 07:20, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00.

В компании предупредили, что при изменении погоды и ледовой обстановки возможны корректировки движения. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями в официальном канале перевозчика.