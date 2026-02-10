Алексей Беспрозванных поручил создать на Балткосе медицинскую бригаду на экстренные случаи

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Алексей Беспрозванных поручил создать на Балтийской косе экстренную медслужбу и отработать алгоритм действий на случай форс-мажора наподобие того, который случился в нынешнюю морозную зиму. Такое распоряжение губернатор дал на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 9 февраля.

«Просто представьте, как будут добираться в экстренном случае. Это на пароме? Его надо дожидаться. Нужно потренироваться уже сейчас, не откладывая. Сформировать там бригаду, которая будет находиться там. Если потребуется эвакуация оттуда, нужно проработать, как это можно сделать. Рассчитать и отработать. И сделать это заранее», — распорядился глава области.

В ответ на это заместитель председателя правительства региона Александр Рольбинов заметил, что на экстренный случай возможно задействовать судно на воздушной подушке.

«Проведите учения. Это очень важно, потому что это жизни людей», — подытожил Беспрозванных.

Кроме того, глава региона предложил создать на Балткосе запас продуктов и воды.