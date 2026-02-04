Дефицит продуктов, холод, отсутствие лекарств: чего боятся отрезанные морозом жители Балтийской косы (фото, видео)

Пока в магазине есть запас бакалеи: круп, макарон, печенья. Не опустела ещё витрина с колбасами, есть на дне короба замороженные полуфабрикаты. По прикидкам Виктории, этого может хватить до конца недели.

«Я в пятницу привезла полный автобус товаров, — рассказывает она. — Знала, что такая погода будет. И молочки взяла побольше, и овощей, и фруктов, и хлеба, всего на свете.

Торговля застопорилась уже на следующий день после того, как встал подо льдом канал. Тем, у кого транспорт на острове, съездить за новой партией в Балтийск невозможно. Виктория, владелица одного из местных магазинчиков, последний раз сделала это на прошлой неделе.

Причина — сложности с паромной переправой, которые практически парализовали жизнь посёлка. Три дня она работает по сокращённому графику, делают два рейса: в 9 утра и в 17 часов. При этом на борт берут только людей, но не автомобили.

Во вторник, 3 февраля, на Балткосе уже почти не было в продаже молока, кефира, сметаны и творога. Крайне мало свежих овощей, яиц оставалось несколько десятков. Проблемы были даже с хлебом и питьевой водой.

Пока готовилась эта статья, капусты уже не осталось. У Ларисы, хозяйки другой торговой точки, обстановка чуть лучше: её автобус, на котором она делает закупки, в момент закрытия переправы был в Балтийске. Когда рейсы возобновили, она нашла пусть сложный, но всё-таки вариант, как не оставить людей без продовольствия.

«На паром в Балтийске пускали автобус, — рассказывает она, — а на том берегу съезжать не разрешали. Но я по крайней мере в нём привозила товары на косу. Тут мне люди помогали разгрузить, и сама уезжала обратно, ночевала в Балтийске».

Последние два дня ей удалось таким способом доставлять в посёлок хотя бы хлеб и молоко, пусть даже оно за время ожидания переправы замёрзло. Об овощах и фруктах или яйцах речь уже и не шла. Было трудно: на разгрузку нужно время, а стоянка парома всего несколько минут. Но теперь и это под вопросом.

«Вчера мне сказали, что автомобиль больше на паром не пустят, это опасно, — говорит женщина. — Сегодня вечером я ещё поеду, заказ на сегодня сделан. Сын мне поможет, сколько в руках с ним сможем занести, столько занесём. Хлеба, может, буханок 50... А что потом — просто не знаю».

В её магазине товара, по примерным расчётам, тоже хватит максимум на неделю. Усугубляет ситуацию то, что жители посёлка, напуганные призраком дефицита, начали скупать продукты, которые могут храниться относительно долго. Так что пустеют полки быстро. Например, уже разобрали молоко в тетрапаках: обычно оно особым спросом не пользуется из-за высокой цены.

«Мы на грани изоляции»

Ещё хуже с тем, что на Балтийскую косу и в обычное время не привозят: памперсы, детские смеси, лекарства. За ними жители обычно ездят в Калининград или заказывают на маркетплейсах. Но в ситуации, когда любая поездка растягивается на целый день, такое не всем под силу. Двух рейсов парома, по мнению людей, просто катастрофически мало.

Анастасия — молодая мама, её сынишке два года, дочка недавно родилась. «К счастью, я запасливая, — говорит она, — нам на месяц, думаю, подгузников и кашек хватит. А вот подруги уже писали, что памперсы кончаются, и как быть, непонятно». Столкнулся с этой бедой и её сосед Никита, отец четверых детей, у него один сын — школьник, трое малыши.

«Паром утром и вечером, на целый день уехать и бросить жену я не могу, — говорит он. — Да и что там делать в Балтийске на морозе столько часов?!»

Никитины дети уже пропустили соревнования по шахматам и занятие в музыкальной школе, хорошо хоть уроки учитель задаёт и проверяет дистанционно. Анастасия не может попасть на приём к врачу — с двумя малышами на руках на общественном транспорте ей в Калининград не выехать.

Тем, кто работает на материке, ещё сложнее. Кто мог, перешёл на «удалёнку». А кто не смог совместить рейсы в 9:00 и 17:00 с обычной сорокачасовой неделей — подсчитывает потерю в зарплате и надеется, что хотя бы не уволят.

«Фактически посёлок находится на грани транспортной и продовольственной изоляции», — говорит Никита.

Наконец, всё ощутимее подступает к домам и холод. Немало старых двухэтажек на косе — с центральным отоплением. А завезти топливо для котельной тоже можно только паромом. Экономию люди уже ощутили на себе: в квартирах стало прохладно. Кто-то пользуется обогревателями, но из-за увеличившейся нагрузки выбивает предохранители.

«Я слышал, бесперебойную подачу отопления могут обеспечить в течение шести дней, — говорит Никита. — А если это затянется дольше, то что? Мы будем мёрзнуть?»

Вообще жителям косы к своей транспортной ситуации не привыкать, стихия есть стихия. И переправу порой закрывают. И даже когда она работает нормально, всё равно есть вопросы: например, расписание парома не совпадает с расписанием дизеля до Калининграда и пользоваться железной дорогой люди толком не могут.

Но всё-таки в подобных тисках коса оказалась впервые за много лет. Пути выхода из кризиса пока неясны. Сколько продержится лёд, что с топливом, возможны ли более частые рейсы и хотя бы разгрузка автобуса с товарами на пароме — вопросы, ответы на которые надеются получить местные.