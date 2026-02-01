14:04

Из Балтийска на косу отошёл первый за два дня рейсовый паром (фото, видео)

Из Балтийска в сторону косы отправился первый за двое суток рейсовый паром. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы, информацию подтвердили в официальном телеграм-канале переправы в воскресенье, 1 февраля.

Специалисты уточнили, что после длительного перерыва вышел первый паром, однако он перевозит только пассажиров без автомобилей. Когда возобновится полноценное сообщение, пока не сообщается.

Ожидающим рейса в Балтийске организовали пункт с бесплатным горячим чаем. По словам пассажиров, паром пришвартовался не к основному причалу на Балтийской косе, а в месте, куда обычно прибывают катера.

Закрытие паромной линии на Балткосу 31 января 2026 года
