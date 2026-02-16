ВКонтакте

Паром на Балтийскую косу по техническим причинам пока будет перевозить только пешеходов. Об этом сообщили в телеграм-канале переправы.

«Вечная память нашему «рано ушедшему паромному гиду» — мерной линейке уровня. С глубоким сожалением, но с искренней улыбкой, сообщаем: 15 февраля 2026 года наш верный друг и главный «счётчик тоннажа» — мерная линейка уровня — ушёл под лёд на 90 см, не дождавшись своего рабочего диапазона 120–130 см», — написали сотрудники «Балтийской судоходной компании».