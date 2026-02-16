07:32

Паром на Балтийскую косу по техническим причинам пока будет перевозить только пешеходов

  Калининград
Автор:
Паром на Балтийскую косу по техническим причинам пока будет перевозить только пешеходов
Фото: «Балтийская судоходная компания»

Паром на Балтийскую косу по техническим причинам пока будет перевозить только пешеходов. Об этом сообщили в телеграм-канале переправы.

«Вечная память нашему «рано ушедшему паромному гиду» — мерной линейке уровня. С глубоким сожалением, но с искренней улыбкой, сообщаем: 15 февраля 2026 года наш верный друг и главный «счётчик тоннажа» — мерная линейка уровня — ушёл под лёд на 90 см, не дождавшись своего рабочего диапазона 120–130 см», — написали сотрудники «Балтийской судоходной компании».

С 16 февраля из-за ухудшения ледовой обстановки паромы на Балтийской косе будут швартоваться по новой схеме.

Тема:
Закрытие паромной линии на Балткосу 31 января 2026 года
Общественный транспорт Море и побережье