Количество рейсов парома от Балтийска до косы увеличили до пяти в день

Количество рейсов парома, курсирующего между Балтийском и косой, увеличили до пяти в день. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в пятницу, 6 февраля.

«Увеличиваем до пяти количество рейсов от Балтийска до Балтийской косы. Но пока погодные условия, ледовая обстановка и другие факторы позволят подходить только к временному причалу на косе. Он находится недалеко от основного. Для безопасной работы перевозить будут только пассажиров, пока без личных машин», — говорится в сообщении.

Пока паром будет курсировать в следующие часы:

09:00,

11:00,

13:00,

15:00,

17:00.

Расписание может меняться из-за погоды и других независящих от специалистов причин, добавил глава региона.