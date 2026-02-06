Количество рейсов парома от Балтийска до косы увеличили до пяти в день

Количество рейсов парома, курсирующего между Балтийском и косой, увеличили до пяти в день. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в пятницу, 6 февраля.
«Увеличиваем до пяти количество рейсов от Балтийска до Балтийской косы. Но пока погодные условия, ледовая обстановка и другие факторы позволят подходить только к временному причалу на косе. Он находится недалеко от основного. Для безопасной работы перевозить будут только пассажиров, пока без личных машин», — говорится в сообщении.
Пока паром будет курсировать в следующие часы:
- 09:00,
- 11:00,
- 13:00,
- 15:00,
- 17:00.
Расписание может меняться из-за погоды и других независящих от специалистов причин, добавил глава региона.
В понедельник сообщалось, что до конца недели между Балтийском и косой будут ходить по два парома в день.