12:20

Количество рейсов парома от Балтийска до косы увеличили до пяти в день

  1. Калининград
Автор:

Количество рейсов парома, курсирующего между Балтийском и косой, увеличили до пяти в день. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в пятницу, 6 февраля.

«Увеличиваем до пяти количество рейсов от Балтийска до Балтийской косы. Но пока погодные условия, ледовая обстановка и другие факторы позволят подходить только к временному причалу на косе. Он находится недалеко от основного. Для безопасной работы перевозить будут только пассажиров, пока без личных машин», — говорится в сообщении.

Пока паром будет курсировать в следующие часы:

  • 09:00, 
  • 11:00, 
  • 13:00, 
  • 15:00, 
  • 17:00.

Расписание может меняться из-за погоды и других независящих от специалистов причин, добавил глава региона.

В понедельник сообщалось, что до конца недели между Балтийском и косой будут ходить по два парома в день

Тема:
Закрытие паромной линии на Балткосу 31 января 2026 года
Свежие новости по теме
Перевозчик снял ограничения для легковушек на паромной линии Балтийск — коса
19 февраля 2026
08:00
Паром на Балтийскую косу по техническим причинам пока будет перевозить только пешеходов
16 февраля 2026
07:32
Из-за ухудшения ледовой обстановки паромы на Балтийской косе будут швартоваться по новой схеме
15 февраля 2026
12:07
Паром между Балтийском и косой вернётся к обычному расписанию 12 февраля — Беспрозванных
11 февраля 2026
20:44
Алексей Беспрозванных поручил создать на Балткосе медицинскую бригаду на экстренные случаи
10 февраля 2026
14:51
Все новости по теме
1 126
Общественный транспорт