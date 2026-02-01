Паром от Балтийска до косы запустили по временному расписанию — власти

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Паромное сообщение между Балтийском и косой организовали по временному расписанию, поскольку режим работы переправы напрямую зависит от погоды и ледовой обстановки. Об этом губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в воскресенье, 1 февраля.

По словам главы региона, ситуация на переправе остаётся сложной, однако людей с Балткосы удалось доставить на материк, а необходимые продукты — переправить обратно. «Всё в ручном режиме. Сегодня по моему поручению на месте работает заместитель Александр Рольбинов. Вместе с жителями и специалистами обсудили возможные сценарии», — пишет Беспрозванных.

На сегодняшний день запланирован дополнительный рейс в 17:00. На завтра в расписании значатся два выхода парома — в 9:00 и в 17:00. Окончательное решение по каждому рейсу будет приниматься с учётом погодных условий. «А по прогнозу мороз пока с нами», — добавил губернатор.

Для связи с экстренными и профильными службами жители могут обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону 8 (40145) 3-06-66.