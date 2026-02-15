Из-за ухудшения ледовой обстановки паромы на Балтийской косе будут швартоваться по новой схеме

В понедельник, 16 февраля, на побережье Калининградской области ожидаются сильный ветер и повышенное ледообразование. Об этом пишут в телеграм-канале «Балтийской судоходной компании».
По данным синоптиков, с 03:00 до 06:00 прогнозируется усиление юго-восточного и восточного ветра до 12–17 м/с. Высота волны составит 1–1,5 метра. На фоне ухудшения ледовой обстановки вводят особый порядок швартовки.
«Паром подходит к причалам носовой частью. Автотранспорт покидает паром движением задним ходом. Просим водителей быть готовыми к данной процедуре», — сообщает перевозчик.
Стабильное сообщение между Балтийском и Балтийской косой прервалось в конце января, когда сильные морозы сковали канал льдом. Жители оказались фактически отрезаны от «большой земли» и жаловались на тяжёлые условия: в посёлке заканчивались продукты и питьевая вода, возникали проблемы с коммунальными сетями. В начале февраля переправу запустили по временному расписанию — на борт брали только пассажиров без автомобилей. К привычному графику паромы вернулись 12 февраля.