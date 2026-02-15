12:07

Из-за ухудшения ледовой обстановки паромы на Балтийской косе будут швартоваться по новой схеме

  1. Калининград
Автор:

В понедельник, 16 февраля, на побережье Калининградской области ожидаются сильный ветер и повышенное ледообразование. Об этом пишут в телеграм-канале «Балтийской судоходной компании».

По данным синоптиков, с 03:00 до 06:00 прогнозируется усиление юго-восточного и восточного ветра до 12–17 м/с. Высота волны составит 1–1,5 метра. На фоне ухудшения ледовой обстановки вводят особый порядок швартовки.

«Паром подходит к причалам носовой частью. Автотранспорт покидает паром движением задним ходом. Просим водителей быть готовыми к данной процедуре», — сообщает перевозчик.

Стабильное сообщение между Балтийском и Балтийской косой прервалось в конце января, когда сильные морозы сковали канал льдом. Жители оказались фактически отрезаны от «большой земли» и жаловались на тяжёлые условия: в посёлке заканчивались продукты и питьевая вода, возникали проблемы с коммунальными сетями. В начале февраля переправу запустили по временному расписанию — на борт брали только пассажиров без автомобилей. К привычному графику паромы вернулись 12 февраля.

Тема:
Закрытие паромной линии на Балткосу 31 января 2026 года
Свежие новости по теме
Перевозчик снял ограничения для легковушек на паромной линии Балтийск — коса
19 февраля 2026
08:00
Паром на Балтийскую косу по техническим причинам пока будет перевозить только пешеходов
16 февраля 2026
07:32
Из-за ухудшения ледовой обстановки паромы на Балтийской косе будут швартоваться по новой схеме
15 февраля 2026
12:07
Паром между Балтийском и косой вернётся к обычному расписанию 12 февраля — Беспрозванных
11 февраля 2026
20:44
Алексей Беспрозванных поручил создать на Балткосе медицинскую бригаду на экстренные случаи
10 февраля 2026
14:51
Все новости по теме
2 007
Погода Море и побережье