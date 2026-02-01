«Есть сложности, всё вижу»: губернатор прокомментировал перебои с паромами на Балтийскую косу

ВКонтакте

Губернатор Калининградской области поручил муниципальным властям помочь всем, кто не смог выехать с Балтийской косы из-за перебоев с паромом. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в воскресенье, 1 февраля.

«Из-за непогоды есть сложности с паромом <...>. Всё вижу. На связи с МЧС, главой округа и местными жителями. Оперативно принимаем меры, но, скажу честно, ледовая обстановка непростая, и усугубляет ситуацию восточный ветер. Со вчерашнего дня на телефоне, ищем варианты, как решить проблему», — написал глава региона.

Облвласти находятся на постоянной связи с МЧС, администрацией Балтийского городского округа и местными жителями. Беспрозванных отметил, что всем, кто не смог покинуть косу, обеспечат необходимые условия. Ближайший к переправе хостел в Балтийске «Водолаз» готов бесплатно принять людей, которым требуется временное размещение.

«Всё необходимое там (на косе — ред.) есть. В магазинах — еда, работает пекарня. Связались с хозяйкой, у неё всего хватает. Отопление, электричество есть. Кроме ФАПа работает бригада врачей от Балтийской больницы. Смогут оказать помощь», — заявил губернатор, добавив, что местный детсад работает в штатном режиме, а школьников перевели на дистант.

Получить актуальную информацию можно непосредственно на переправе или по телефону единой диспетчерской службы: 8 (40145) 3-06-66.