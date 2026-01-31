В калининградской пятиэтажке нашли тела двух молодых мужчин, третьего увезли в больницу

ВКонтакте

В Калининграде двое молодых мужчин скончались, предположительно, отравившись наркотиками. Их приятель попал в больницу. Об этом «Клопс» сообщили источники, в региональном СКР прокомментировали ситуацию.

Все трое арендовали квартиру в пятиэтажке на улице Соммера. 28 января им не смогла дозвониться риелтор, которая хотела уточнить, когда клиенты собираются съехать. Она приехала по адресу, открыла дверь и увидела двоих квартирантов без признаков жизни. Третий был жив, но в неадекватном состоянии. Женщина сразу вызвала полицию и скорую помощь.

Бригада медиков констатировала смерть двоих мужчин. Третьему оказали помощь и госпитализировали его в БСМП с диагнозом «отравление неустановленным веществом». Мужчина зарегистрирован в городе Троицке Челябинской области.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и Следственного комитета. Погибшие — 27-летний и 23-летний калининградцы. Предварительная причина смерти — токсичное отравление неизвестным веществом. Следов инъекций на телах погибших не обнаружили, в квартире нашли порошковое вещество белого цвета.

В СУ СК России по Калининградской области сообщили, что проводится доследственная проверка. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Выясняются обстоятельства случившегося. Для установления точной причины смерти двоих молодых людей назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.