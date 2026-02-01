Замёрзли гости из Москвы: волейболистки калининградского «Локомотива» прервали серию поражений

ВКонтакте

Волейболистки калининградского «Локомотива» на домашней площадке убедительно обыграли подмосковную команду «Заречье–Одинцово». Игра 20 тура Суперлиги завершилась со счётом 3:0, передаёт корреспондент «Клопс» в воскресенье, 1 февраля.

Первая партия началась с небольшого преимущества «Локомотива» — 10:7, а затем 15:10 и 16:10. Хозяйки уверенно продолжали развивать атаку, доведя счёт до 18:11 и 20:11. «Заречье–Одинцово» не смогло переломить ход игры, позволив калининградкам взять сет — 25:13.

Второй игровой отрезок наша команда начала агрессивно на подаче Веры Костючек, сразу набрав отрыв в 4 мяча. Это вынудило главного тренера «Заречья» Константина Ушакова взять тайм-аут. После перерыва «Локомотив» лишь укрепил преимущество, доведя счёт сначала до 6:1, а затем до 6:3.

Серия подач Киси Насименто буквально выбила «Заречье» из ритма и позволила хозяйкам продолжить набор очков. Затем инициативу поддержала Анастасия Капралова, и «Локомотив» увеличил преимущество сначала до 12:4, а затем — до 17:7.

При счёте 19:10 капитан «Локо» Екатерина попыталась развить успех, однако с первой попытки это не удалось. «Заречье» сумело собраться и сократило отставание до 22:17, но в концовке калининградки уверенно довели партию до победы — 25:21.

Третья партия получилась более равной. Команды шли очко в очко — 3:3, 6:5, затем 6:6. После выхода Юлии Бровкиной, ранее выступавшей за железнодорожниц, «Заречью» удалось выйти вперёд — 6:7.

Калининградки, впрочем, сумели переломить ход партии. При счёте 19:18 на площадке вновь появилась Екатерина Любушкина и подачей навылет увеличила преимущество хозяек — 20:18. «Заречье» прийти в себя уже не успело: «Локомотив» уверенно довёл партию до победы — 25:21 и оформил итоговый счёт матча 3:0. Эта победа позволила землячкам прервать серию неудач в Суперлиге.

Мы старались не думать о серии. Что было, то было. У нас была хорошая подготовка, и мы в хорошем психологическом состоянии вышли на матч», — прокомментировал «Клопс» итоги матча главный тренер «Локо» Андрей Воронков.

После матча Анастасия Капралова отметила, что команда выходила на игру с настроем взять реванш за предыдущие поражения. По её словам, соперник не оказывал серьёзного давления, а калининградкам было важно «оттолкнуться от дна и сделать первый шаг к будущим победам».