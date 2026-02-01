Калининградский «Локомотив» выиграл первый этап Кубка России по волейболу на снегу

ВКонтакте

В Южно-Сахалинске завершился первый этап Кубка России по волейболу на снегу среди женских команд. Калининградский «Локомотив» уверенно дошёл до финала и выиграл турнир, подтвердив статус одного из лидеров сезона. Информацию об итогах соревнований опубликовала на сайте Всероссийская федерация волейбола.

На стадии полуфинала «Локомотив» встречался с командой «Флагман». Матч получился упорным и растянулся на три партии, однако калининградки оказались сильнее — 2:1 (15:11, 16:18, 15:11). В финале соперником «Локо» стал брянский «Спартак», но здесь борьба была короче: землячки выиграли в двух сетах — 2:0 (15:12, 15:10).

По итогам этапа первое место занял «Локомотив». В составе команды выступали Анна Савельева, Екатерина Храмцова и Валерия Кузаева. Второе место досталось «Спартаку» из Брянска, третье — «Заречью-Одинцово».

Эта победа стала для калининградского клуба продолжением успешного сезона в волейболе на снегу. «Локомотив» уже выигрывал на этапах чемпионата России, которые проходили в ноябре и декабре, а теперь добавил в свою коллекцию и золото первого этапа Кубка страны.

Следующий этап Кубка России по волейболу на снегу примет Комсомольск-на-Амуре. Соревнования пройдут с 5 по 7 февраля, а финал турнира запланирован в Барнауле с 20 по 22 февраля.