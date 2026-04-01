Вылезали в окна и передавали детей: пассажирка загоревшегося на Моспроспекте троллейбуса рассказала о ЧП

Ссылка Люди из загоревшегося на Московском проспекте троллейбуса спасались, вылезая через окна. Об этом пассажирка Виктория рассказала «Клопс» в среду, 1 апреля. По словам девушки, троллейбус был полон: в салоне ехали школьники и дети помладше, многие пассажиры стояли. Виктория находилась в передней части салона. По её словам, ещё от остановки «Сбербанк» люди заметили, что транспорт двигается с затруднениями.

Потом в салоне кто-то крикнул: «Горит!» Пара секунд — и крыша полыхала, посыпались стёкла. В салоне все почувствовали жар, гарь. Было видно, как сверху огонь стремительно приближается к кабине. Всё случилось в считаные секунды — видимо, загорелось от «рожек». Помню, что какая-то женщина сильно упала. Троллейбус сразу остановился, люди просили открыть двери, но не получалось. Тогда мужчины молоточками стали бить окна. Люди первым делом вытаскивали в окна детей, на улице их принимали прохожие. Рядом со мной стояли два мальчика лет 12. Я одного взяла и помогла ему вылезти в окно, потом сама полезла. Уже на улице почувствовала боль в руке. Поняла, что в давке мне кто-то наступил на руку. [Я] порезалась о стёкла, шла кровь», — рассказала калининградка. Девушка добавила, что с момента возгорания до того, как огонь охватил салон, прошло всего несколько минут. Потом Виктория зашла в ближайший магазин за салфетками, где администратор проводила её в уборную вымыть руки и помогла обработать рану.

Место происшествия. Фото: очевидец

Калининградка Ирина в момент пожара стояла на близлежащей остановке. По словам девушки, троллейбус долго не приезжал, поэтому людей собралось много: «В какой-то момент я подняла голову — пламя. Начали все суетиться. Троллейбус был в нескольких десятках метров. Сразу было яркое пламя, много огня, потом дым, потом снова вспышки и чёрный дым. Через несколько минут приехали пожарные, было страшно туда подходить». Некоторые пострадавшие обратились за помощью к медикам скорой. В региональном минздраве уточнили, что на месте её оказали четырём пассажирам: женщину с подозрением на перелом лодыжки увезли в больницу, ещё три человека с порезами отказались от госпитализации.



По словам очевидцев, хотя «пожарные приехали быстро», спасти троллейбус уже не удалось.