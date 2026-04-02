Пожар в троллейбусе на Московском проспекте произошёл из-за батареи на крыше — МЧС

Причиной пожара в троллейбусе на Московском проспекте стала литий-ионная батарея на крыше, которая вспыхнула во время движения. Об этом сообщили в группе МЧС Калининградской области во «ВКонтакте».

«В результате возгорания двери общественного транспорта были заблокированы, поэтому пассажирам, находившимся внутри горящего троллейбуса, пришлось выбивать окна, чтобы спастись. Пять человек получили травмы, одна женщина была госпитализирована бригадой скорой помощи с травмой ноги, остальные от госпитализации отказались», — уточнили в ведомстве.

На месте работали 13 спасателей и три спецмашины. Пожарные во время тушения постоянно следили за температурой литий-ионных батарей с помощью тепловизора. Троллейбус перевезли в депо на тягаче.