Дятлова рассказала о судьбе «собрата» сгоревшего на Московском проспекте троллейбуса

Второй троллейбус изготовителя «Транс Альфа», который поступил в Калининград одновременно с тем, что сгорел на Московском проспекте, увезли на обследование в Москву. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в пятницу, 24 апреля. 

«Был отправлен в Москву для проведения тщательной экспертизы. Мы договорились с Росстандартом, который возьмёт на себя проверку всех технических характеристик и состояния этого транспортного средства», — заявила Дятлова. 

Если в процессе экспертизы выяснится, что проблемы с аккумуляторами или другими компонентами действительно существуют, мэрия будет требовать возврата всей партии из двух единиц на завод.

1 апреля троллейбус загорелся на дороге у бизнес-центра на Московском проспекте. К моменту прибытия экстренных служб транспорт был полностью охвачен огнём. 

По словам пассажиров, в момент ЧП в салоне не открывались двери — люди разбивали стёкла и спасались через окна.


В Калининграде на Московском проспекте загорелся троллейбус с пассажирами внутри
