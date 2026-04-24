Дятлова рассказала о судьбе «собрата» сгоревшего на Московском проспекте троллейбуса

Второй троллейбус изготовителя «Транс Альфа», который поступил в Калининград одновременно с тем, что сгорел на Московском проспекте, увезли на обследование в Москву. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в пятницу, 24 апреля.

«Был отправлен в Москву для проведения тщательной экспертизы. Мы договорились с Росстандартом, который возьмёт на себя проверку всех технических характеристик и состояния этого транспортного средства», — заявила Дятлова.

Если в процессе экспертизы выяснится, что проблемы с аккумуляторами или другими компонентами действительно существуют, мэрия будет требовать возврата всей партии из двух единиц на завод.

1 апреля троллейбус загорелся на дороге у бизнес-центра на Московском проспекте. К моменту прибытия экстренных служб транспорт был полностью охвачен огнём.