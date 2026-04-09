После публикации «Клопс» нашёлся телефон, который обронил 19-летний студент, спасавший людей из горящего троллейбуса

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

После публикации «Клопс» о 19-летнем герое, который разбил окно в горящем троллейбусе, в редакцию позвонил калининградец и сообщил, что нашёл мобильник парня. Пенсионер не знал, как вернуть телефон. Об этом «Клопс» рассказал сам Владимир Иванович.

70-летний мужчина работает в «Калининградтеплосети» и в тот день возвращался со смены. Как всегда, сел на автобус с Горького к себе на Ялтинскую.

«Когда всё загорелось, парень разбил окно, и я тоже через него выпрыгивал. Может, пятым или шестым я был и увидел под ногами телефон, чуть не наступил на него. Успел прихватить и хотел вернуть владельцу, но потом не знал — как: всё это время на него не было звонков, а мобильник запаролен», — рассказывает Владимир Иванович.

В той поездке мужчина получил серьёзную рану — выбираясь в разбитое окно, он порезал стеклом голову. Ему помогли две женщины, они останавливали кровь, держали салфетки. Потом приехала первая скорая.

«У меня вроде рана была не огромная, но кровь лилась рекой. Я уже как вылез, вокруг ничего не видел. Спасибо этим женщинам, помогли. В скорой меня перебинтовали, сказали — зашивать не надо. Вместе со мной помогали ещё одной пассажирке. Были ещё и другие порезы от стекла, сейчас уже всё заживает», — рассказывает собеседник «Клопс».

Владимир Иванович просил передать Антону, что его телефон в целости и сохранности. Он готов в любой день вернуть находку.