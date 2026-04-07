«Вы наш ангел-спаситель!»: 19-летний калининградец разбил окно горящего троллейбуса, освободив пассажиров

Ссылка Молодой человек занимается волейболом. Фото: предоставил Антон Гребенюк

Ссылка 1 апреля Антон Гребенюк ехал на работу в троллейбусе, который загорелся на Московском проспекте. Парень не растерялся и разбил окно в салоне, которое не поддавалось с первого раза. Так молодой человек спасся сам и помог выбраться людям. «Клопс» пообщался со скромным героем. Антон Гребенюк недавно закончил 46-ю школу, а теперь учится в филиале МФЮА на факультете информационных систем и программирования. В тот день Антон гулял с друзьями, а около 18 часов поехал на практику. В свободное от учёбы время парень стажируется в ресторане отеля Holiday Inn, чтобы подрабатывать официантом. «Я сел в троллейбус на Озёрной, он был битком. И я заметил, что ехал он как-то странно, то шатался, то резко останавливался, как будто неустойчивым был. Когда мы проехали 23-й лицей, он резко остановился и моментом началась сильная паника. Я сначала не понял, что произошло. Потом смотрю в окна и вижу огонь. И вообще, какой-то странный звук, будто что-то трескается на крыше, кажется, что град идёт», — вспоминает молодой человек.

Троллейбус вспыхнул за считанные минуты. Фото: очевидец

«Вокруг люди — ну не мог я не справиться!» Потом в салоне стало видно искры, которые сверкали на крыше, пошёл дым. Всё происходило очень быстро. Люди начали стучать в двери, но они не открывались. «Я видел женщину водителя — она нажимала на кнопки, но ничего не происходило, двери не открывались! Тогда я понял, что уже надо что-то делать, надо спасаться... » — вспоминает юноша. Антон говорит, что сначала осматривался и искал какие-то кнопки или рычаги для автоматического открывания двери. Но ничего такого не было. Взгляд остановился на металлическом молоточке. Парень выдернул его и ударил по центральному стеклу. Окно не поддавалось. «Я бил по нему, и ничего не происходило. Если честно, в какой-то момент испугался, что ничего не получится. Наверно, раз 15 ударил на адреналине. Вокруг суета, люди толкаются, кричат. Ну не мог я не справиться! Собрался в какой-то момент, все силы вложил в удар, и на стекле, наконец, появилась паутинка. Начал вытаскивать, очищать руками это стекло. Вроде даже какие-то люди помогли сбоку. Первой выпрыгнула девочка, потом вроде бы женщина в возрасте, другие люди полезли, и я тоже выбежал с ними», — рассказывает Антон. Парень вспоминает, что высота была небольшая и перемахнуть на улицу было несложно. Но вокруг везде валялись стёкла — страшнее было порезаться.

Парень недавно окончил школу. Фото: предоставил Антон Гребенюк

Пришёл на работу в одной кроссовке Выскочив из автобуса, Антон сразу побежал в сторону тротуара, за ним женщина с ребёнком вылезли в это же окно и ещё несколько человек. Сколько пассажиров так спаслось, парень точно не помнит. Оказавшись на тротуаре, увидел, что в салоне наконец открылись заклинившие двери и оставшиеся пассажиры высыпали на улицу. «Я перелез через забор, отбежал в сторону немного. Уже видел, что никого в салоне нет. Потом смотрю — а в кабине женщина-водитель. Нажимает на кнопки, и у неё вроде как двери заклинило. Я уже стал думать, что делать, закричал людям, которые были ближе: «Спасайте водителя!» Они там снимали стояли: для меня, конечно, это непонятно... Но в общем, к счастью, двери открылись, и она выбежала из кабины», — вспоминает молодой человек. Девушка с ребёнком, которая спаслась вместе с Антоном, благодарила парня. Они пошли в одну сторону, разговорились. Парень скромно отмечает: «Так на моём месте каждый бы поступил». «Ну, они сказали: «Ты наш ангел-спаситель». Проводила меня, работа рядом — метров 800. Я ещё в шоке был. Вот пришёл в отель в одной кроссовке, с пальца кровь течёт... Ещё и телефон потерял в салоне во время давки. Администратор мне помогла, обработала раны. Мне дали позвонить маме, я попросил её, чтобы доставкой передала мне кроссовки. Только через день понял, что в ступне небольшой осколок остался. Вытащил его, вроде всё зажило», — продолжает собеседник «Клопс» и добавляет, что всех благодарит за поддержку.

После спасения из горящего троллейбуса парень остался без телефона и кроссовка. Фото: предоставил Антон Гребенюк

«Мама сказала, что гордится» «Вот в принципе и всё насчёт этой ситуации с троллейбусом, — заканчивает молодой человек. Правда, обидно, что с телефоном так получилось и что кроссовок потерял. Но в целом главное, что обошлось без жертв. Мне кажется, что вот самое драгоценное — это жизнь. Я вот вам это рассказываю, а внутри всё дрожит, снова вспоминаю эти моменты, и всё как перед глазами...» — добавляет парень. На вопрос, как родители отреагировали на ситуацию, Антон смеётся: «Мама сначала не поверила и удивилась — первое апреля же. А потом поняла, что всё правда, разволновалась, стала расспрашивать. Я приехал, она меня обняла, сказала: «Ты молодец!» Говорит, что гордится». Молодой человек добавляет, что их семья родом из Белгорода, отец сейчас там — строит дом. В дальнейшем родители хотят вернуться на родину. А сам Антон пока планирует учиться и работать в Калининграде. Парень играет в местной волейбольной команде «Золотая комета». На тренировке, которая состоялась вскоре после ЧП, спортсмен хромал — пришлось объяснить, что произошло. «Не хотел рассказывать, но пришлось. Они сначала подумали, что я в качалке так утомился. А потом тренер выложил всё в общую группу. Все подошли ко мне, пожали руку», — скромно говорит Антон.