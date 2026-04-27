Для Калининграда купят новые троллейбусы взамен сгоревшего и его «собрата»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Для Калининграда необходимо закупить новые троллейбусы взамен того, что горел на Московском проспекте, и второй такой же машины производства «Транс Альфа». Такое распоряжение дал глава региона Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в понедельник, 27 апреля.

«Я посмотрел: в пяти регионах эти троллейбусы тоже горели — Калуга, Рыбинск, Братск, Санкт-Петербург, где-то в Ялте. Поэтому второй троллейбус не выводим [на линию]. Необходимо детально расследовать это дело и с этим производителем разобраться, деньги вернуть. И у нас, получается, два троллейбуса вышло из строя», — заявил Беспрозванных.

Губернатор распорядился объявить закупку на приобретение троллейбусов других фирм и поскорее ввести их в эксплуатацию, чтобы транспорт ходил вовремя.

«Я проводил переговоры в пятницу, это подтвердилось фактически — некачественный производитель», — сказал Беспрозванных.