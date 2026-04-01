Ещё пять городов: пожар в калининградском троллейбусе оказался не первым для машин этого производителя

Меньше чем за месяц до пожара в Калининграде троллейбус того же производителя горел в Калуге, а раньше похожие инциденты случались в Рыбинске, Ялте, Санкт-Петербурге и Братске. Об этом пишут «Аргументы и Факты в Вологде».

Как отмечает издание, 11 марта троллейбус компании «Транс-Альфа» загорелся на улице Фомушина в Калуге. Машина была новой, её доставили в город в конце января, а на линию с пассажирами транспорт вышел лишь на второй день. Предварительной причиной пожара назвали дефект аккумуляторной батареи.

После инцидента калужские власти решили снять с маршрутов все троллейбусы вологодского предприятия до полного выяснения обстоятельств. Чтобы разобраться в ситуации, в город направили трёх представителей компании-производителя.

В Следственном комитете Калининградской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). «В ходе расследования будут детально установлены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие ему», — добавили в ведомстве.

Два троллейбуса «Авангард» впервые вышли на маршрут №7 в январе прошлого года. Уже в первый день один из них вышел из строя, и его пришлось буксировать в депо. По неизвестной причине машины не выпускали на линию почти две недели. Закупка обошлась бюджету в 77,5 млн рублей.

В Калининграде на Московском проспекте загорелся троллейбус с пассажирами внутри
Свежие новости по теме
Пожар в троллейбусе на Московском проспекте произошёл из-за батареи на крыше — МЧС
02 апреля 2026
07:03
01 апреля 2026
21:01
Ужас вечернего Моспроспекта: что осталось от троллейбуса, который загорелся с людьми внутри (фото, видео)
01 апреля 2026
20:31
После пожара в калининградском троллейбусе с маршрута снимут вторую такую же машину
01 апреля 2026
20:05
Мэрия Калининграда направит претензию заводу, где собирали загоревшийся на Московском проспекте троллейбус
01 апреля 2026
19:31
Все новости по теме
