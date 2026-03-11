СМИ: Иран предъявил три требования к США для переговоров

Иран обозначил три требования, при выполнении которых может вернуться к переговорам с Соединёнными Штатами. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента в Тегеране.

По данным телеканала, условия Ирана включают гарантии невозобновления военных действий, получение полного ядерного топливного цикла, а также выплату компенсаций. Другие подробности возможных переговоров пока не приводятся.

За первые 10 дней операции «Эпическая ярость» в Иране поразили более пяти тысяч целей.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
