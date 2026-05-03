Война на Ближнем Востоке задержала поставки американского оружия в Польшу — Минобороны республики

Боевые действия на Ближнем Востоке привели к задержкам поставок в Польшу части американского вооружения. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, его РИА Новости цитирует в воскресенье, 3 мая.

Польша за последние годы заключила с США многомиллиардные контракты на поставку военной техники. В них входят самолёты, вертолёты, артиллерийские системы, бронетехника, средства противовоздушной обороны и другое вооружение.

«Что касается батарей Patriot, у нас нет сигнала, чтобы были задержки. В отношении другой техники, элементов, которые мы покупаем, могут быть задержки. Такую информацию мы получаем от американской стороны», — отметил глава польского Минобороны.

 Косиняк-Камыш добавил, что задержки не критичны для Польши. Однако, по его словам, конфликт на Ближнем Востоке тормозит поставки техники не только республике, но и другим европейским союзникам: «Это не очень хорошая информация для кого-либо в этой части мира».

В Минобороны Польши заявили, что используют Украину как полигон для испытания военных технологий, в том числе дронов.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
