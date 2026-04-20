Росавиация отменила ограничения на полёты в ОАЭ и обратно через Иран

Для российских авиакомпаний отменили ограничения на полёты в ОАЭ и обратно, а также на транзит через воздушное пространство Ирана. Об этом в телеграм-канале Росавиации пишут в понедельник, 20 марта.

Решение приняли с учётом позиции Минтранса и МИД России. В ведомстве уточнили, что транзитные рейсы и полёты в аэропорты Ирана нужно выполнять «с неукоснительным соблюдением всех рекомендаций авиавластей» республики.

«Вместе со специалистами Минтранса продолжаем анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полёты авиакомпаний России в этом регионе», — говорится в сообщении.

Ограничения на полёты в страны Персидского залива, в том числе в ОАЭ, ввели после начала конфликта на Ближнем Востоке. Некоторые российские авиакомпании, впрочем, продолжали продавать билеты на отменённые рейсы.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
