21:49

СМИ: Иран завершает согласование соглашения с США, но окончательное решение ещё не принято

  1. Россия и мир
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Соглашение между Ираном и США приблизилось к завершению согласования. Об этом пишет агентство Fars со ссылкой на источники.

«Текст соглашения подготовлен и находится на финальных этапах утверждения в Иране, однако окончательное решение всё ещё не принято», — отмечает издание.

По данным агентства, ключевым условием Ирана является немедленная разблокировка 12 млрд долларов иранских активов. До поступления этих средств Тегеран не планирует переходить к следующему этапу переговоров.

Среди других пунктов упоминается полное прекращение огня в Ливане с учётом позиции движения «Хезболла». Лишь после выполнения этих условий Иран готов продолжить обсуждение ядерной программы и возможной отмены санкций.

Американский отставной подполковник ранее раскритиковал решение Трампа по Ирану.

Тема:
Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
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