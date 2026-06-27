В Иране пригрозили США жёстким ответом за нарушение меморандума

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Иран намерен жёстко реагировать на любое нарушение меморандума со стороны США. Об этом заявил советник верховного лидера страны Мохсен Резаи, пишет РИА Новости.

Центральное командование вооружённых сил США ранее подтвердило удары по территории Ирана. Они последовали после сообщения о якобы атаке по коммерческому судну в Ормузском проливе. В ответ иранские военные нанесли удары по нескольким точкам дислокации американских сил на Ближнем Востоке.

По словам Резаи, США «поддерживая действия своих марионеточных сил в регионе», нарушили первый пункт меморандума о взаимопонимании, а «продолжая создавать напряжённость в Ормузском проливе» — пятый пункт.

«Иран жёстко и решительно ответит на нарушение со стороны США каждого из пунктов меморандума», — подчеркнул он.