Нефтяной проход снова под замком: Иран назвал условия открытия Ормузского пролива

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Иран будет держать Ормузский пролив закрытым, пока Израиль не прекратит удары по Ливану, а США не разблокируют средства Тегерана и не снимут ограничения на продажу нефти. Об этом со ссылкой на агентство Tasnim пишет РИА Новости в воскресенье, 21 июня.

Сейчас стороны проводят переговоры в Швейцарии. Официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи заявил, что делегации обсудят выполнение обязательств: без этого, по его словам, перейти к разговору об окончательном варианте соглашения невозможно.

«Условиями для открытия <...> являются <...> разблокировка на первом этапе части <...> активов, выполнение статьи 1 о прекращении войны на всех фронтах, <...> полное снятие блокады и выдача разрешений на продажу <...> нефти и нефтехимической продукции», — следует из материала.

Требования, как отмечает Tasnim, основаны на меморандуме о взаимопонимании и договорённостях с Катаром. Если атаки Тель-Авива продолжатся, дальнейших переговоров не будет, подчеркнул источник издания.