Угрозы Трампа заставили Иран свернуть переговоры с США

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Иранская делегация во главе с Хосейном Корбанзаде покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии после слов Трампа о возобновлении ударов по Тегерану, если власти исламской республики не возьмут под контроль группировки в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 21 июня.

Иран, в свою очередь, не вернётся за стол переговоров, пока Израиль будет вести военные действия в Ливане.

«Ливан является наиболее обсуждаемой темой на переговорах. Если война в Ливане не закончится, переговоры не продолжатся», — заявил Корбанзаде.