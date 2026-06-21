21:48

Угрозы Трампа заставили Иран свернуть переговоры с США

  1. Россия и мир
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Иранская делегация во главе с Хосейном Корбанзаде покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии после слов Трампа о возобновлении ударов по Тегерану, если власти исламской республики не возьмут под контроль группировки в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 21 июня.

Иран, в свою очередь, не вернётся за стол переговоров, пока Израиль будет вести военные действия в Ливане.

«Ливан является наиболее обсуждаемой темой на переговорах. Если война в Ливане не закончится, переговоры не продолжатся», — заявил Корбанзаде.

Иран будет держать Ормузский пролив закрытым, пока Израиль не прекратит удары по Ливану, а США не разблокируют средства Тегерана и не снимут ограничения на продажу нефти.

Тема:
Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
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