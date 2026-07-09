Лавров заявил, что конфликт вокруг Ирана можно завершить только договорённостями всех сторон

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Россия и её партнёры придерживаются общей позиции по ситуации вокруг Ирана и в акватории Ормузского пролива. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул, что нынешняя обстановка в Персидском заливе негативно влияет на мировую экономику, и урегулировать её можно только через договорённости, которые будут учитывать интересы всех сторон, вовлечённых в процесс.

«Конечно же, конфликт нужно завершать. И завершить его можно только договорённостью, отражающей интересы всех сторон — не только Ирана, его соседей, США, но и всех стран, которые так или иначе страдают от негативного влияния нынешней ситуации», — сказал Лавров по итогам визита в Мозамбик.