Иран заявил о закрытии Ормузского пролива и обвинил США в нарушении меморандума

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Иранские военные сообщили о закрытии Ормузского пролива, обвинив США в несоблюдении условий меморандума о взаимопонимании. Заявление приводит государственная телерадиокомпания IRIB.

Как отмечено в сообщении центрального штаба иранского командования, решение связано с «непрекращающимися нарушениями режима прекращения огня Израилем на юге Ливана». В Тегеране предупредили, что готовы принуждать противника к исполнению обязательств в случае дальнейшей агрессии.

При этом вице‑президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не видит фактических доказательств перекрытия судоходства в Ормузском проливе, подчеркнув уверенность в устойчивости перемирия. Он добавил, что американская делегация уже прибыла в Швейцарию для продолжения технических консультаций.

МИД Ирана, в свою очередь, сообщил о скором вылете собственной переговорной группы. Ведомство призвало США оказать давление на Израиль, иначе меморандум, подписанный сторонами 18 июня, окажется под угрозой. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая израильскую операцию в Ливане.

По данным СМИ, с момента заключения сделки Ормузский пролив успели пересечь не менее 25 судов, ещё около 550 ожидают прохода, среди них порядка 160 танкеров. Ранее Вэнс призвал Израиль не саботировать договорённости Вашингтона с Тегераном и «не атаковать» единственного союзника — Дональда Трампа. Сам президент США заявил, что может убедить Тель‑Авив воздержаться от ударов по Ливану. Однако атаки со стороны ЦАХАЛ продолжились: в израильской армии утверждают, что действуют в ответ на «многократные нарушения» режима прекращения огня. Иранский МИД возложил ответственность на США, предупредив о тяжёлых последствиях для региона.