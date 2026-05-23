Трамп заявил, что примет решение о возможном продолжении войны в Иране 24 мая — СМИ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что определится с дальнейшими действиями в отношении Ирана в воскресенье, 24 мая. Об этом он рассказал изданию Axios.

По данным СМИ, в субботу Трамп намерен встретиться со своим спецпосланником Стивом Уиткоффом и советником Джаредом Кушнером, чтобы обсудить последнее предложение Ирана. После консультаций он планирует решить, будет ли США возобновлять военные действия.

«Думаю, произойдёт одно из двух: либо я ударю по ним сильнее, чем по ним когда-либо били, либо мы подпишем хорошую сделку», — заявил президент США.

Американский отставной подполковник раскритиковал решение Трампа по Ирану.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
