Американский отставной подполковник раскритиковал решение Трампа по Ирану

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Спонтанное объявление и столь же быстрое завершение президентом США Дональдом Трампом инициированного им «Проекта Свобода» говорит о полном отсутствии стратегии Вашингтона в отношении Ирана. Такое мнение в соцсетях высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом пишет РИА Новости в среду, 6 мая.

По его словам, менее чем через двое суток после запуска инициативы Трамп объявил её «успешно завершённой», хотя никаких реальных результатов не видно. «Еще более тревожные новости из Белого дома: не успело пройти и 48 часов, как президент Трамп завершил так называемый “Проект Свобода”, объявив его успешным, хотя очевидно <…>, что никакого успеха нет. <…> Поддерживая блокаду в силе, он гарантирует, что переговоров с другой стороной не будет. А заявления, будто переговоры с Ираном идут, прямо опровергаются словами иранцев», — написал Дэвис.

Военный подчеркнул, что такие действия делают США уязвимыми и наносят стране серьёзный ущерб. Он считает, что администрация действует хаотично и без понимания конечной цели. «Это просто ещё одно доказательство того, что администрация барахтается, отчаянно ища любое решение, но без какой-либо цели — даже не зная, чего именно они ищут. Мы остаёмся в очень опасной ситуации, поскольку каждый день, пока пролив закрыт, экономический ущерб нашей стране нарастает», — заключил Дэвис.