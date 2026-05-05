22:27

У американцев закончилась «Эпическая ярость», следующая операция против Ирана называется «Проект Свобода»

  1. Россия и мир
Автор:

Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что операция «Эпическая ярость» против Ирана, продолжавшаяся с 28 февраля, завершена. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил Госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

«Операция «Эпическая ярость» завершена. Как только президент уведомил Конгресс, мы завершили этот этап. Теперь мы приступили к операции «Проект Свобода», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

2 мая Иран направил США план соглашения об окончательном прекращении огня через пакистанских посредников и ждал официального ответа. 

Тема:
Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
Свежие новости по теме
Американский отставной подполковник раскритиковал решение Трампа по Ирану
06 мая 2026
09:21
У американцев закончилась «Эпическая ярость», следующая операция против Ирана называется «Проект Свобода»
05 мая 2026
22:27
Война на Ближнем Востоке задержала поставки американского оружия в Польшу — Минобороны республики
03 мая 2026
17:45
В Иране заявили, что ждут ответа США на план прекращения огня
02 мая 2026
22:32
Администрация Трампа заявила о завершении войны с Ираном
01 мая 2026
21:47
Все новости по теме
3 318
Политика