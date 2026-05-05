У американцев закончилась «Эпическая ярость», следующая операция против Ирана называется «Проект Свобода»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что операция «Эпическая ярость» против Ирана, продолжавшаяся с 28 февраля, завершена. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил Госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

«Операция «Эпическая ярость» завершена. Как только президент уведомил Конгресс, мы завершили этот этап. Теперь мы приступили к операции «Проект Свобода», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.