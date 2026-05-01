21:47

Администрация Трампа заявила о завершении войны с Ираном

  1. Россия и мир
Автор:

Администрация Дональда Трампа официально уведомила американских законодателей о том, что считает конфликт с Ираном завершённым. Об этом пишет Associated Press

В публикации отмечается, что Белый дом направил конгрессу соответствующее уведомление, несмотря на продолжающееся военное присутствие США на Ближнем Востоке.

Боевые действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля, когда по объектам на территории страны были нанесены удары. В результате, по данным СМИ, погибли более трёх тысяч человек. Прекращение огня Вашингтон и Тегеран объявили 8 апреля. Именно после этого администрация Трампа направила законодателям уведомление о завершении конфликта.

Глобальный нефтяной рынок теряет около 10–12 миллионов баррелей в сутки из‑за конфликта на Ближнем Востоке.

Тема:
Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
Свежие новости по теме
Американский отставной подполковник раскритиковал решение Трампа по Ирану
06 мая 2026
09:21
У американцев закончилась «Эпическая ярость», следующая операция против Ирана называется «Проект Свобода»
05 мая 2026
22:27
Война на Ближнем Востоке задержала поставки американского оружия в Польшу — Минобороны республики
03 мая 2026
17:45
В Иране заявили, что ждут ответа США на план прекращения огня
02 мая 2026
22:32
Администрация Трампа заявила о завершении войны с Ираном
01 мая 2026
21:47
Все новости по теме
5 718
Политика Армия и оружие