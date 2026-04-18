СМИ: второй раунд переговоров США и Ирана может пройти 19 апреля

Второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе может состояться уже в воскресенье, 19 апреля. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, площадкой для встречи, вероятно, станет Исламабад. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может пройти в ближайшие выходные. Переговоры обсуждаются на фоне продолжающегося режима прекращения огня между странами.

Трамп ранее объявил о блокаде Ормузского пролива и пригрозил Ирану новыми ударами.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
