Трамп пригрозил вывести из строя электростанции и мосты в Иране, если Тегеран не примет сделку

Дональд Трамп в очередной раз пригрозил нанести удар по инфраструктуре Ирана, если страна откажется от предложенного соглашения. Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social в воскресенье, 19 апреля.

«Вчера Иран открыл огонь в Ормузском проливе — полное нарушение нашего соглашения о прекращении огня! Многие пули были направлены на французский корабль и грузовое судно из Великобритании. Это было некрасиво, не правда ли?» — заявил лидер США.

По словам Трампа, представители США отправились в Исламабад, где «уже завтра вечером должны пройти переговоры». По версии американского президента, от закрытия Ормузского пролива Иран ежедневно теряет по 500 млн долларов, тогда как Соединённые Штаты, как он утверждает, убытков не несут. Глава Белого дома уверяет, что сейчас множество судов направляются в США — в Техас, Луизиану и Аляску — для погрузки.

«Мы предлагаем очень справедливую и разумную сделку, и я надеюсь, что они её примут. Если они этого не сделают, Соединённые Штаты выведут из строя все электростанции и все мосты в Иране», — пригрозил Трамп.