22:42

США готовы возобновить бомбардировки Ирана — Трамп

  1. Россия и мир
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов возобновить бомбардировки Ирана из-за слабого хода переговоров и уничтожения американского вертолёта. Об этом «Известия» пишут в среду, 10 июня.

Мы собираемся атаковать их, атаковать очень сильно», — заявил американский лидер на встрече с журналистами.

По словам Трампа, вертолёт Apache, который Иран сбил в районе Ормузского пролива, даёт Соединённым Штатам право на ответ. Американский президент также обвинил республику в затягивании переговоров, но заявил, что Вашингтон всё ещё рассчитывает на мирное соглашение. Пакистан, как утверждает глава Белого дома, продолжает добиваться от Тегерана «правильных действий».

В мае СМИ писали, что Иран и США близки к заключению соглашения. Одним из ключевых условий Тегерана называли немедленную разблокировку 12 млрд долларов иранских активов.

Тема:
Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
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