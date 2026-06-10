США готовы возобновить бомбардировки Ирана — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов возобновить бомбардировки Ирана из-за слабого хода переговоров и уничтожения американского вертолёта. Об этом «Известия» пишут в среду, 10 июня.
Мы собираемся атаковать их, атаковать очень сильно», — заявил американский лидер на встрече с журналистами.
По словам Трампа, вертолёт Apache, который Иран сбил в районе Ормузского пролива, даёт Соединённым Штатам право на ответ. Американский президент также обвинил республику в затягивании переговоров, но заявил, что Вашингтон всё ещё рассчитывает на мирное соглашение. Пакистан, как утверждает глава Белого дома, продолжает добиваться от Тегерана «правильных действий».
В мае СМИ писали, что Иран и США близки к заключению соглашения. Одним из ключевых условий Тегерана называли немедленную разблокировку 12 млрд долларов иранских активов.