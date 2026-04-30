Новак рассказал, как ближневосточный конфликт ударил по мировым поставкам нефти

Глобальный нефтяной рынок теряет около 10–12 миллионов баррелей в сутки из‑за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил вице‑премьер РФ Александр Новак сообщил, пишет РИА Новости в четверг, 30 апреля. 

По словам Новака, закрытие Ормузского пролива и повреждение энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива серьёзно нарушили баланс спроса и предложения. Вице‑премьер добавил, что с начала кризиса недопоставлено уже примерно 600 миллионов баррелей нефти. Из‑за этого ряду стран пришлось задействовать стратегические запасы.

«Но именно для таких целей они, в принципе, и накоплялись. Поэтому, когда кризис закончится, нужно будет восстанавливать эти запасы», — заключил Новак.

Для российских авиакомпаний отменили ограничения на полёты в ОАЭ и обратно, а также на транзит через воздушное пространство Ирана.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
